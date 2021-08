Calciomercato Milan – Ziyech resta il preferito per la trequarti

Hakim Ziyech è il profilo preferito dal Milan per rafforzare la trequarti in questa sessione di calciomercato: il Chelsea lo lascerà partire?

Il calciomercato del Milan prosegue e i rossoneri sono alla ricerca del trequartista, con Hakim Ziyech ipotesi sempre viva. Il marocchino è in uscita dal Chelsea perché Thomas Tuchel non lo vede tra le prime scelte e il Diavolo è alla finestra.

L'edizione del Corriere dello Sport fa sapere che Paolo Maldini e Ricky Massara apprezzano molto il giocatore, il quale rimane in cima alla lista dei desideri. Il Milan ha identificato in Ziyech il fantasista ideale da posizionare sulla trequarti, ma in alternativa l'ex Ajax può giocare anche sulla destra per rientrare sul mancino e tirare in porta.