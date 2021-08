Calciomercato Milan – Ziyech può arrivare ad una sola condizione

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Hakim Ziyech, fantasista del Chelsea, può approdare in rossonero. Ecco come arrivare a lui

Il Milan, che in questo calciomercato estivo sta cercando un trequartista, ha in Hakim Ziyech il suo pallino fisso. Il marocchino del Chelsea, di passaporto olandese, è quello che, più di tutti, stuzzica la dirigenza del club di Via Aldo Rossi. Lo ha ricordato 'Tuttosport' oggi in edicola.