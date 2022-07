Calciomercato Milan – Ziyech vicino: si lavora per chiudere / PM News

Dopo i rinnovi di Paolo Maldini e Frederic Massara il calciomercato del Milan è pronto a partire. Nessun immobilismo nel mese di giugno, ma un piccolo rallentamento c'è sicuramente stato come ammesso dallo stesso Maldini dopo aver firmato. Stefano Pioli, in occasione del raduno di oggi, è stato chiaro in conferenza stampa: serve alzare la qualità. Un punto molto importante, che testimonia la volontà dei rossoneri di non vedere lo scudetto come un episodio isolato. D'altronde la storia del Milan parla chiaro.