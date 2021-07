Calciomercato Milan – Ziyech, pista complicata ma ancora possibile

Le ultime news sul calciomercato del Milan: il nome di Hakim Ziyech non è stato depennato dalla potenziale 'lista della spesa' dei rossoneri

Il Milan non ha ancora depennato il nome di Hakim Ziyech dalla sua 'lista della spesa' del calciomercato estivo 2021. Lo hanno riferito sia il 'Corriere dello Sport' sia 'Tuttosport' questa mattina in edicola. Il club di Via Aldo Rossi dovrà pensare tanto all'aspetto tecnico quanto al bilancio, ma il fantasista marocchino di passaporto olandese, classe 1993, piace e non poco.