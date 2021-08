Calciomercato Milan – Ziyech, occasione last minute | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: il club rossonero è sempre interessato a Ziyech. Potrebbe essere un'occasione last minute

Il Corriere dello Sport, in edicola questa mattina, si sofferma sul calciomercato del Milan. Siamo arrivati ad agosto e iniziano ad aumentare il numero degli esuberi nelle rose, in primis in Premier League. Uno di questi potrebbe essere Hakim Ziyech del Chelsea. L'operazione è possibile sono in prestito, cosa che i londinesi potrebbero accettare per valorizzare l'investimento da 40 milioni di euro fatto la scorsa stagione,

Non c'è però solo Ziyech. Ci sono anche delle delle alternative come Dani Ceballos e Isco, in uscita dal Real Madrid. Molto difficile arrivare a Marcel Sabitzer del Lipsia, che sembra essere vicino al Bayern Monaco. Secondo il quotidiano romano non trovano conferma invece le voci relative a James Rodriguez, visto l'ingaggio e i problemi fisici del colombiano. Attenzione infine a Josip Ilicic, che non vede l'ora di firmare per il Milan: l'Atalanta per il momento chiede 6 milioni di euro per lasciar partire lo sloveno. Il Milan intanto pensa a Ramsey della Juventus: il punto