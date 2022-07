Calciomercato Milan – Ziyech è ancora un obiettivo rossonero | PM News

Hakim Ziyech è ancora un obiettivo del Milan per questo calciomercato estivo. A prescindere dall'arrivo di Charles De Ketelaere in rossonero

Daniele Triolo

Hakim Ziyech, classe 1993, fantasista marocchino del Chelsea, è ancora un obiettivo del Milan per questo calciomercato. A prescindere dall'esito (si spera positivo) dei negoziati per l'approdo in rossonero di Charles De Ketelaere del Bruges. Questo è quanto raccolto da Alessandro Schiavone, nostro collaboratore nel Regno Unito, sulla situazione dell'ex Ajax.

"Ziyech è davvero un obiettivo del Milan - ha scritto Schiavone in un post pubblicato sul suo account sul popolare social network 'Twitter' -. Il Milan è ancora interessato, ma ci vuole tempo. Qui è richiesta una sana dose di pazienza. Parliamo dei famosi 'giorni di Galliani': 15-31 agosto".

L'intenzione del Paolo Maldini e Frederic Massara, dunque, è quella di finalizzare l'arrivo di De Ketelaere, quindi acquistare un centrocampista centrale e un difensore centrale. Per chiudere il giro delle necessità dell'organico. A quel punto, andrà definitivamente all'assalto del Chelsea per Ziyech. Per il quale, comunque, i contatti sono costanti, frequenti e continui.

Il numero 22 dei 'Blues', in possesso del passaporto olandese e quindi tesserabile come comunitario, può rappresentare la ciliegina sulla torta nei famosi 'giorni del Condor', le ultime due settimane di calciomercato estivo. Ovvero, quando i prezzi dei calciatori calano e la disponibilità a collaborare delle squadre che cedono, pur di non tenere in rosa giocatori scontenti e (stra)pagati, aumenta. Renato Sanches al PSG? Il Milan ha già pronto il sostituto >>>