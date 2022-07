Calciomercato Milan – In discesa le quotazioni di Ziyech: i motivi

Hakim Ziyech resta nel mirino del Milan per questo calciomercato estivo, ma la situazione si è andata complicando con il passare dei giorni

Daniele Triolo

Secondo quanto riferito da 'Tuttosport' sono in discesa le quotazioni per l'arrivo di Hakim Ziyech al Milan in questo calciomercato estivo. Per una questione relativa principalmente all'ingaggio del fantasista marocchino, che chiede di percepire 6 milioni di euro netti a stagione.

Calciomercato Milan, complicazioni per Ziyech

Ziyech, che nelle scorse ore ha affidato la gestione del suo futuro alla Roc Nation di Jay-Z, tra l'altro anche partner del Milan per una serie di produzioni extra-campo, potrebbe ancora arrivare in rossonero ma, secondo quanto evidenziano in Inghilterra, c'è differenza di vedute anche tra Chelsea e Milan.

I 'Blues' vorrebbero cederlo a titolo definitivo o inserire, nell'eventuale operazione, un'opzione d'acquisto che, in qualche modo, vincoli il Milan al riscatto di Ziyech. Soltanto così i londinesi potrebbero entrare nell'ottica delle idee di dare il loro contributo sul pagamento dell'ingaggio dell'ex Ajax.

Per il quotidiano torinese, insomma, si tratta di una situazione che si è andata via via complicando. Soltanto un cambio di rotta da parte del giocatore potrebbe riaccendere la trattativa in maniera concreta. Il Milan non andrà avanti a lungo nel capire se ci sarà modo o meno di poter prendere Ziyech. Milan, duello con la Roma per un esterno top: le ultime news di mercato >>>