Mercato Milan – Ziyech fuori dai piani del Chelsea. E su Renato Sanches…

Il calciomercato del Milan inizia a muoversi e Hakim Ziyech è uno dei principali obiettivi rossoneri. A fare il punto sulla trattativa con il Chelsea è Gianluca Di Marzio nel corso della trasmissione 'Calciomercato - L'Originale' in onda su Sky: "Per quanto riguarda Hakim Ziyech, il marocchino è fuori dal progetto tecnico di Tuchel . Praticamente un assist per il Milan, che continua a trattare". Si ragiona sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto , mentre il Chelsea vorrebbe inserire l'obbligo.

Novità anche su Renato Sanches, altro grande obiettivo del Milan: "Le società proseguono i contatti per chiudere. Il giocatore e l'agente Jorge Mendes, però, vogliono creare un'asta per il portoghese del Lille". Come già ribadito più volte su queste pagine, il Milan non intende partecipare ad aste al rialzo e, qualora la situazione Sanches rimanesse invariata, potrebbe virare su altri obiettivi.