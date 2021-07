Calciomercato Milan – Ziyech è il trequartista preferito dai rossoneri

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Hakim Ziyech è sotto contratto con il Chelsea fino al 2025 ma non rientra nei progetti dei 'Blues'

Il Milan, che in questo calciomercato estivo prenderà un nuovo trequartista, continua a tenere Hakim Ziyech in cima alla lista dei calciatori favoriti per occupare la posizione lasciata scoperta da Hakan Calhanoglu, passato all'Inter. Lo hanno riferito 'Tuttosport' e 'Corriere dello Sport' in edicola questa mattina.