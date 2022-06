Calciomercato Milan – Ziyech attratto dai rossoneri. Ma c’è un ostacolo

Hachim Ziyech è uno degli obiettivi del Milan in questo calciomercato. L'esterno del Chelsea era stato seguito anche a gennaio, ma ora sembra il momento giusto per un suo approdo in rossonero. Il giocatore piace per la sua qualità, elemento da aggiungere alla trequarti di Stefano Pioli. La trattativa con i Blues sembra ben indirizzata.