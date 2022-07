Calciomercato Milan – Da Ziyech ad Asensio: il punto sulla trequarti

Il punto sul calciomercato del Milan per quanto riguarda Ziyech e gli altri obiettivi per rinforzare la trequarti

Redazione

Secondo quanto riferisce 'Tutosport' non c'è solo Charles De Ketelaere per il calciomercato del Milan, ma si valutano diversi obiettivi per rinforzare la trequarti, in primis Hakim Ziyech. Il marocchino del Chelsea è la priorità di Maldini e Massara. Il giocatore ha dato il suo benestare al trasferimento in Italia, i dialoghi con i Blues proseguono. Si lavoro sulla base di un prestito con diritto di riscatto a 25 milioni di euro, anche se gli inglesi spingono che l'opzione di acquisto sia obbligatoria. Altra grana è l'ingaggio dell'ex Ajax, ovvero 6 milioni di euro. C'è comunque la volontà da tutte le parti di concludere questa operazione.

C'è anche Asensio

Oltre a Ziyech, il Milan punta anche ad un nome che nelle varie sessioni di calciomercato non è mai tramontato. Si tratta di Marco Asensio. Situazione abbastanza delineata e in salita. Il Real Madrid lo cede solo a titolo definitivo e per una cifra non inferiore ai 25 milioni di euro, mentre lo spagnolo ha una richiesta di stipendio di 7 milioni di euro. A queste cifre, una pista poco praticabile.

Ufficiale Messias

Intanto è stato ufficializzato il riscatto di Junior Messias dal Crotone per 4,5 milioni di euro. Il brasiliano ha firmato fino al 2024, ma uno tra lui e Saelemaekers, oltre il quasi certo Castillejo, potrebbe partire per lasciare spazio al colpo sulla destra. Milan, Divock Origi si è presentato in conferenza: qui tutte le sue dichiarazioni