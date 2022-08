Calciomercato Milan – Con un gioco di incastri potrebbe arrivare Ziyech

Hakim Ziyech rimane nel mirino del Milan: ecco come potrebbe arrivare a Milano il calciatore marocchino in uscita dal Chelsea

L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' si sofferma sul mercato in entrata. In particolar modo, il quotidiano romano parla del possibile arrivo di Hakim Ziyech a Milanello. Un'idea che potrebbe prendere corpo attraverso una serie d'incastri, in quanto non si tratta di una trattativa semplice quella con il Chelsea.

Ziyech, le ultime sul suo futuro

Ziyech, di fatto, non rientra più nei piani dell'allenatore Tuchel. Il Chelsea, dopo aver ceduto Lukaku e Werner, adesso vorrebbe anche cedere l'ex Ajax in questa finestra di mercato. Il Milan ha avuto dei contatti con l'entourage del giocatore nel mese di giugno, salvo poi virare e chiudere il colpo De Ketelaere facendo rimanere in sospeso la trattativa con i 'blues'. Inoltre per far in modo che il giocatore possa trasferirsi alla corte di Pioli, il Milan vorrebbe che il club di Londra contribuisse al pagamento del suo stipendio (percepisce circa 6 milioni di euro l'anno) e vorrebbe acquistarlo in prestito con diritto di riscatto. A ciò si aggiunge un 'problema' di sovraffollamento, in quanto nella parte destra del campo ci sono già Messias e Saelemaekers. Qualora dovesse uscire uno dei due, allora il Diavolo potrebbe affondare il colpo.

Milan, Tonali rimane

Sempre dall'Inghilterra è giunta una notizia riguardante l'interesse dell'Arsenal nei confronti di Sandro Tonali. Come riporta il 'CorSport', in terra inglese si è parlata di un'offerta da ben 47 milioni di euro per il numero 8 del Milan, un'offerta che, in realtà, pare non essere mai arrivata in via Aldo Rossi. Inoltre la volontà del giocatore è chiara a tutti: è un tifoso rossonero e vuole proseguire la sua carriera con il Milan.