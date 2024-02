Calciomercato – Non solo Zirkzee e Thiago Motta: il Milan punta anche lui

Come riportato da Calciomercato.com, il Milan guarda in casa del Bologna e non punta solo su Zirkzee e Thiago Motta ma anche a...

Francesco Aliperta Redattore 24 febbraio 2024 (modifica il 24 febbraio 2024 | 15:32)

Che l'incredibile stagione del Bologna abbia attirato le attenzioni dei grandi club europei non è una novità. La squadra di Thiago Motta vola in campionato e sogna un piazzamento in Champions League. Tanto gioco e nuovi volti pronti ad essere protagonisti in vista della sessione estiva di calciomercato.