Calciomercato – Zirkzee, ex obiettivo del Milan, potrebbe tornare in Italia

Joshua Zirkzee continua a incontrare difficoltà nell'adattarsi al calcio inglese. Dopo essere stato uno dei colpi estivi del Manchester United , l'attaccante olandese, che in passato era stato anche un obiettivo del Milan , non è riuscito a imporsi come sperato. Nonostante un buon inizio, ora fatica a trovare spazio sotto la guida di Erik ten Hag : nell'1-1 contro l' Ipswich Town , è partito ancora dalla panchina, giocando solo 22 minuti nel finale.

Con il mercato di gennaio che si avvicina, Zirkzee potrebbe tornare in Italia, dove ha già mostrato il suo valore con la maglia del Bologna. La Juventus sarebbe una destinazione gradita, anche perché il giocatore ritroverebbe Thiago Motta, l'allenatore con cui ha avuto più successo. La Juventus sarebbe quindi in pole per il suo acquisto, con il Manchester United che preferirebbe cederlo in Serie A. Tuttavia, anche l'Aston Villa sarebbe interessata, ma la concorrenza non sembra spaventare i bianconeri.