Calciomercato Milan – Zirkzee è un obiettivo: ma c’è più di un ostacolo …

Nel corso delle ultime sessioni di calciomercato al Milan è stato più volte accostato il profilo di Joshua Zirkzee. L'attaccante del Bologna, che sta guidando il club rossoblù a lottare per un posto in Champions League a suon di gol, è ormai finito nel mirino di diverse squadre e anche i rossoneri sarebbero interessati. Non sarà facile strapparlo, però, ai felsinei, per diversi motivi.