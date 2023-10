Calciomercato Milan – Zirkzee nella lista di Furlani per la prossima stagione

Come riferito dall'esperto di calciomercato Nicolò Schira, attraverso il proprio profilo 'X', il Milan avrebbe messo gli occhi su una delle rivelazioni di questa prima parte di stagione. La dirigenza rossonera, infatti, starebbe valutando Joshua Zirkzee del Bologna come possibile innesto per la prossima annata. LEGGI ANCHE: Milan, pronta l'offerta al Betis per l'obiettivo Miranda >>>