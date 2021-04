Calciomercato Milan – Zidane continua a monitorare Brahim Diaz | News

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan. Sembrerebbe essere proprio Zidane a chiedere al Real Madrid di tenere d'occhio Brahim Diaz

Nonostante sia attualmente fuori per infortunio, il Real Madrid continua a tenere d'occhio Brahim Diaz. L'ispanico-marocchino è in prestito secco al Milan, con i 'galacticos' che avrebbero intenzione di far tornare a Madrid l'ex calciatore del Manchester City. Stando a quanto riportato da 'calciomercato.com', in particolar modo sembrerebbe essere proprio l'allenatore dei 'blancos', Zinedine Zidane, a chiedere alla società di continuare a monitorare il percorso di crescita del numero 21 rossonero. Le 'merengues' chiedono 30 milioni per la cessione del giovane fantasista, Maldini non vorrebbe spenderne più di 20. Ad oggi pare molto difficile vedere in futuro il giocatore in questione con la casacca del 'Diavolo'. Mercato, duello con il Bayern per l'attaccante del futuro >>>