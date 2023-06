Calciomercato Milan – Piace Zhegrova … sin da bambino! La curiosità

C'è da dire, però, come il Diavolo già nel 2012 ci aveva visto lungo su di lui. Zhegrova di talento ne ha tanto. Si è formato in Belgio, prima allo Standard Liegi, poi al St. Truiden, infine è approdato in Prima Squadra al Genk, nel 2017, iniziando come riserva di Ruslan Malinovskyi.

Nel 2019 si è trasferito in Svizzera, al Basilea e da lì, tre anni dopo, nel 2022, in Francia, al Lille. Squadra dalla quale il Milan ha già prelevato Rafael Leão e Mike Maignan. Nato in Germania, Zhegrova gioca esterno offensivo, a destra, ma di piede mancino, nel 4-3-3 o nel 4-2-3-1. Può giocare, però, anche sul versante opposto.

'Tuttosport' ha ricordato come, in patria, chiamino Zhegrova, obiettivo di calciomercato del Milan, il 'Lionel Messi del Kosovo'. Le qualità ci sono, ma deve migliorare nei numeri (4 gol e 5 assist in 24 partite a Lille in questa stagione). Il suo punto debole, a quanto sembra, è la fase di non possesso. Tende a guardare gli altri senza lavorare di reparto e tornare a dare una mano dietro. Milan, accordo verbale per un bomber >>>