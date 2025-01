Calciomercato Milan – Via Calabria? Può arrivare Zappa dal Cagliari

Calciomercato: con Davide Calabria in scadenza di contratto e in uscita, il Milan è interessato al terzino destro del Cagliari Gabriele Zappa

Il calciomercato invernale è iniziato ed il Milan, per rinforzare la difesa, è interessato a Gabriele Zappa del Cagliari. Il terzino destro classe 1999, in scadenza di contratto coi rossoblù, in questa Serie A, ha segnato una doppietta contro i rossoneri nel 3-3 di inizio novembre. Il secondo gol segnato contro il Diavolo, inoltre, è stato premiato come il più bello del mese dalla Serie A.