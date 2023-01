Calciomercato Milan – Zaniolo, ci sono anche i rossoneri: il punto

Nicolò Zaniolo è un obiettivo di calciomercato del Milan: l'attaccante è in uscita dalla Roma e il Diavolo potrebbe bruciare il Tottenham

Daniele Triolo

Non solo Tottenham. C'è anche il Milan su Nicolò Zaniolo, in uscita dalla Roma, in questa sessione di calciomercato di gennaio. Lo ha riferito 'Tuttosport' in edicola questa mattina. Il Diavolo, infatti, ha nel direttore sportivo Frederic Massara un formidabile sponsor. Pertanto, a 'Casa Milan', si sta ragionando sull'opportunità di bruciare gli 'Spurs' portando adesso Zaniolo alla corte di Stefano Pioli.

Calciomercato Milan, duello con il Tottenham per Zaniolo — Il Milan aveva messo in conto di fare un tentativo per Zaniolo nel prossimo calciomercato estivo. Serve, infatti, un giocatore che, dalla destra, rifornisca il centravanti (Olivier Giroud e/o chi arriverà in rossonero) con assiduità. Alzando quindi il livello qualitativo di una fascia che, al momento, vede alternarsi Junior Messias e Alexis Saelemaekers. La rottura anticipata, però, tra Zaniolo e la Roma potrebbe favorire un'operazione immediata.

Per 'Tuttosport', Zaniolo avrebbe dato pieno gradimento tanto all'opzione Milan quanto a quella Tottenham. Questo aiuta a pensare positivo, in ottica rossonera. Anche se c'è da dire che, in questo mercato invernale, il Diavolo può al massimo pareggiare l'offerta presentata dagli 'Spurs' del direttore sportivo italiano Fabio Paratici. Ovvero, acquisto con la formula del prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo ad un tot numero di presenze del giocatore e legato alla qualificazione in Champions League.

Il Diavolo non può andare oltre il prestito con diritto — Per un costo complessivo del cartellino di Zaniolo, il cui contratto con la Roma scadrà il 30 giugno 2024 e che non sarà rinnovato, compreso tra i 20 e i 25 milioni di euro. Proposta, questa, che il club giallorosso non intende accettare. La Roma, infatti, venderebbe Zaniolo unicamente a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto senza alcuna condizione. Per una cifra, tra l'altro, non inferiore ai 40 milioni di euro. Il 15% dell'importo, infatti, finirà nelle casse dell'Inter, come da accordi presi quando Zaniolo rientrò nell'affare che portò Radja Nainggolan in nerazzurro.

José Mourinho, tecnico della Roma, si è detto sicuro che, dal prossimo 1° febbraio, ovvero quando sarà chiusa la finestra invernale dei trasferimenti, Zaniolo sarà ancora nella Capitale. I prossimi giorni, dunque, saranno determinanti, secondo 'Tuttosport', per capire se Milan o Tottenham faranno lo sforzo necessario per mettere subito le mani sul numero 22 giallorosso.

Nell'affare non sarà neanche possibile inserire contropartite tecniche: precisa richiesta della Roma. Tanto per rendere ancora più difficile la scalata a rossoneri e 'Spurs'. Mercato Milan: sfida al Manchester United per un forte trequartista >>>