Calciomercato Milan – Zaniolo, appuntamento alla prossima estate

Nicolò Zaniolo, trattato dal Milan in questo calciomercato invernale, alla fine è rimasto a Roma da separato in casa. Ora cosa può succedere?

Daniele Triolo

Il Milan, in questa sessione invernale di calciomercato, ha trattato Nicolò Zaniolo con la Roma. Il club giallorosso, però, avrebbe preso in considerazione soltanto un'offerta per un suo trasferimento a titolo definitivo. Oppure, al massimo, in prestito con obbligo di riscatto sicuro e garantito alle condizioni economiche che, di fatto, aveva concordato con il Bournemouth.

Ovvero, 30 milioni di euro più bonus più percentuale sulla futura rivendita. Il Milan, però, per Zaniolo si è spinto al massimo ad una proposta di prestito oneroso con diritto di riscatto - che sarebbe diventato obbligo in caso di un tot numero di presenze del giocatore e della qualificazione del Diavolo in Champions League -, per un totale di 18 milioni di euro.

Calciomercato Milan: per Zaniolo tutto rinviato a giugno — Offerta, questa, che i giallorossi hanno respinto al mittente. Nonostante Zaniolo avesse manifestato la sua voglia di Milan e malgrado la ravvicinata scadenza contrattuale (30 giugno 2024) di un matrimonio che non sarebbe stato e non sarà rinnovato. Il giocatore ha rifiutato inizialmente il Bournemouth per attendere i rossoneri.

Il Milan, secondo 'Tuttosport' oggi in edicola, tornerà alla carica per Zaniolo nel prossimo calciomercato estivo. Anche perché a Milano sono convinti che il club giallorosso, oggi rigido sulle proprie posizioni e richieste (vuole 30 milioni di euro), dovrà scendere a più miti pretese. Visti i mesi che passano e la possibilità che il giocatore resti ai margini del progetto tecnico romanista.

Aveva alla fine accettato il Bournemouth, ma ... — Già perché questa sembra essere la via scelta dalla società dei Friedkin. Da qui a giugno, Zaniolo non dovrebbe più mettere piede in campo con la Roma. Situazione sportiva pesante, ma anche insostenibile, forse, dal punto di vista ambientale. Gli ultras giallorossi lo hanno minacciato e inseguito fin dentro la sua abitazione nella Capitale.

Motivo per cui, forse, proprio ieri, a quanto pare, Zaniolo aveva riaperto la porta al Bournemouth, pur di scappare da tutto questo. Le 'Cherries', però, che avevano già investito la cifra inizialmente stanziata per lui per acquistare Hamed Junior Traorè dal Sassuolo, gli hanno chiuso la porta in faccia. Per salvarlo, non restano che Paolo Maldini e Frederic Massara.