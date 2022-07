Calciomercato Milan – Zaniolo, scatto Juventus. Ma i rossoneri ci sono

Nicolò Zaniolo, obiettivo di calciomercato del Milan, sembra più vicino alla Juventus (prestito con obbligo). C'è però dialogo con il Diavolo

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Nicolò Zaniolo, obiettivo di di Milan e Juventus. Questo perché l'attaccante della Roma, classe 1999, in procinto di essere ceduto (non sembra poterci essere un accordo per il rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno 2024), ha chiesto di restare in Italia. Laddove solo rossoneri e bianconeri sono gli unici, potenziali acquirenti.

I rapporti tra Tiago Pinto, direttore sportivo giallorosso e Claudio Vigorelli, procuratore di Zaniolo, sono ottimi, i toni sono cordiali, quasi amichevoli. Ma sul rinnovo, per ora, nessun discorso aperto. Anzi, ogni chiacchierata tra i due, ha rivelato il 'CorSport', si conclude con la valutazione di eventuali manifestazioni di interesse per il numero 22 giallorosso. Le quali, finora, non sono state concrete. Ma qualcosa si muove.

Calciomercato Milan, Juve avanti su Zaniolo ma ...

Roma e Juventus, qualche mese fa, hanno avuto un colloquio interlocutorio sulla questione. Il calciatore, dal canto suo, ha evidenziato il quotidiano romano, non ha preferenze tra Milan e Juventus. Zaniolo, però, vorrebbe sentirsi importante nei progetti e prenderebbe in considerazione un discorso del genere anche alla Roma.

Giovedì sera, a Rimini, in occasione dell'evento di apertura del calciomercato, contatto Milan-Roma per Zaniolo. Tiago Pinto e Frederic Massara, direttore sportivo giallorosso, hanno cenato seduti sue due tavoli diversi. Più tardi, però, dopo la mezzanotte, affiancati da due collaboratori, si sono visti e hanno parlato di Zaniolo.

Stefano Pioli, infatti, stravede per l'esterno offensivo giallorosso e lo vorrebbe a Milano. Il Milan c'è, dunque, sul talento della Nazionale Italiana anche se per il 'Corriere dello Sport' la Juventus resta avanti. Con le possibili uscite di Matthijs de Ligt o di Adrien Rabiot, infatti, i bianconeri potrebbero fare un'offerta. Avvicinandosi ai 50-60 milioni di euro chiesti dalla Roma.

La formula dell'operazione potrebbe essere un prestito oneroso (subito 10 milioni di euro) con obbligo di riscatto da 40 milioni di euro pagabili in due anni. Su questo starebbero lavorando Roma e Juventus. Per il 'CorSport', ad ogni modo, si è fatto avanti anche il PSG per Zaniolo e presto il nuovo dirigente dei parigini, Luis Campos, potrebbe formulare un'offerta per lui. Milan, non solo Origi: arriva un altro attaccante? Le ultime news di mercato >>>