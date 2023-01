Calciomercato Milan – Intrigo Zaniolo: la Roma punta Ziyech

Il Milan potrebbe cercare un esterno destro sul calciomercato . Con Nicolò Zaniolo in uscita dalla Roma , potrebbe crearsi un domino molto interessante che comprenderebbe anche il Chelsea e Hakim Ziyech .

Calciomercato, intrigo Zaniolo-Ziyech: il Milan osserva

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, il piano della Roma sarebbe quello di fare uscire Nicolò Zaniolo e sostituirlo con Hakim Ziyech. I giallorossi avrebbero bloccato l'esterno del Chelsea. L'operazione non sarebbe comunque semplice: il marocchino prende circa 6 milioni netti di stipendio. Con l'innesto possibile di Ziyech, si spiegherebbe l'accelerata sul versante Zaniolo. Per l'esterno italiano le piste sarebbero due: il Tottenham e il Brighton. Il prezzo dovrebbe aggirarsi sui 25 milioni di euro. Il Milan, dal canto suo, starebbe osservando la situazione con interesse: i rossoneri potrebbero gettarsi su Zaniolo già a gennaio, soprattutto se le trattative inglesi non dovessero arrivare a buon fine.