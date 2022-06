Calciomercato Milan – Zaniolo prende quota per la fascia destra

Il nome di Zaniolo diventa sempre più caldo per il calciomercato del Milan quest'estate. Ecco tutte le ultime a riguardo.

Nel prossimo calciomercato, il Milan è pronto a investire per rinforzare la trequarti e Nicolò Zaniolo diventa un'opzione sempre più percorribile. Secondo quanto riferisce Mediaset, tra i tanti nomi accostati e valutati dal Milan, quello del classe 1999 della Roma sembra aver preso maggiormente quota. Ha il contratto in scadenza nel 2024 e ancora non ha deciso cosa fare, se rinnovare o no. La seconda opzione sembra la più probabile e, dunque, in estate dovrebbe andare via.