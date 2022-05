Calciomercato Milan – Zaniolo obiettivo di Maldini: la richiesta della Roma

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Nicolò Zaniolo, attaccante del Milan, è un obiettivo dei rossoneri. Ecco la richiesta della Roma

Il Milan sul calciomercato vuole volare in alto. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Paolo Maldini , direttore dell'area tecnica, è stato molto chiaro: "Con due o tre acquisti importanti e il consolidamento dei giocatori che abbiamo possiamo competere per qualcosa di più grande in Champions". La cessione societaria ha messo in stand by determinati acquisti, ma ci sono comunque delle opportunità importanti.

Tra questi Nicolò Zaniolo, protagonista in Conference League con la Roma. Contratto in scadenza nel 2024, i giallorossi lo valutano tra i 65 e i 70 milioni di euro. Sul talento italiano c'è anche la Juventus. In alternativa c'è De Ketelaere, stella del Bruges, che ha già dimostrato di poter essere all'altezza della Champions League. La valutazione è di 40 milioni di euro. Infine c'è Noa Lang, che può giocare sia come ala sinistra e sia come trequarti. Il costo è di 22 milioni di euro. Il Milan ci sta facendo un pensierino nel caso in cui Brahim Diaz andasse via. Vice di Theo Hernandez: due i nomi nel mirino.