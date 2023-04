Calciomercato Milan – Zaniolo, voglia d’Italia: rossoneri vigili

Nicolò Zaniolo, obiettivo di calciomercato di Milan e Juventus, ha voglia di tornare a giocare in Serie A. Ma la clausola è molto alta ...

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Nicolò Zaniolo, obiettivo di calciomercato di Juventus e Milan per la prossima stagione. Dopo aver lasciato Roma, in modo burrascoso, a febbraio, l'aria di Istanbul sta facendo bene al ragazzo, lanciato con il suo Galatasaray alla conquista del titolo nella Süper Lig turca.

Calciomercato - Juve e Milan sulle tracce di Zaniolo — Per la 'rosea', però, Zaniolo non vede l'ora di tornare a giocare in Serie A. Motivo per cui, quando ha firmato con il Gala, ha chiesto ed ottenuto l'inserimento, nel suo contratto, di una clausola risolutoria. Il problema è che l'entità della clausola, fissata in 35 milioni di euro, è un prezzo non banale per una società del nostro campionato.

Tuttavia, gli estimatori a Zaniolo non mancano. Per il prossimo calciomercato estivo, appunto, si parla di Juventus e Milan. Sia a Torino sia a Milano, infatti, potrebbero esserci delle partenze eccellenti per far spazio al numero 17 dei 'Cimbom' di Istanbul nell'organico.

I rossoneri alle prese con possibili cessioni illustri — Al Milan, in particolare, secondo il quotidiano sportivo nazionale, sono da monitorare le situazioni relative al futuro di Rafael Leão, Brahim Díaz e Charles De Ketelaere. Ecco perché l'entourage del giocatore aspetta, con ansia, segnali dai club italiani. Anche se i contorni economici importanti dell'operazione non permettono di dare per scontato il ritorno di Zaniolo nel Belpaese.