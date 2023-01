Calciomercato Milan – Zaniolo, il Diavolo è in attesa: le ultime news

Nicolò Zaniolo, obiettivo di calciomercato del Milan, può approdare in rossonero già a gennaio? Il Tottenham oggi sentirà la Roma: il punto

Nicolò Zaniolo è conteso, in questi ultimi giorni di calciomercato invernale, da Tottenham e Milan. Con la Roma che non intende recedere minimamente dalle proprie richieste economiche. Della situazione dell'attaccante italiano, classe 1999, ne ha parlato 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola.

Tottenham e Milan, come detto, sono interessati a Zaniolo, il cui contratto con la Roma, in scadenza il 30 giugno 2024, non sarà rinnovato. Il giocatore ha chiesto di andare via e per i giallorossi, che hanno 219 milioni di euro di perdite in bilancio da risanare, è un sacrificio che vale la pena di fare.

Calciomercato Milan: piace Zaniolo, ma il Tottenham è avanti — A patto, però, che arrivi una proposta ritenuta soddisfacente dal club capitolino. Secondo la 'rosea' oggi il manager di Zaniolo, Claudio Vigorelli, ha in programma un appuntamento telefonico con Fabio Paratici, dirigente del Tottenham e uomo-mercato degli 'Spurs', che sarebbero la meta preferita di Zaniolo.

Il quale, ad ogni modo, in Premier League piace anche a West Ham, Leicester City, Leeds United e Brighton. Domani l'agente di Zaniolo è pronto a partire - destinazione Londra - per entrare nel vivo della trattativa. Ciò che conta, però, è che cada il veto degli 'Spurs' al prestito con obbligo di riscatto.

La proposta attuale del Tottenham per Zaniolo è di un prestito oneroso con diritto di riscatto a 30 milioni di euro, che diventerebbe obbligo soltanto a determinate condizioni. Prima fra tutte, il non facile accesso dei londinesi guidati da Antonio Conte alla prossima edizione della Champions League.

Con il via libera di Cardinale, Milan pronto al colpo — Vigorelli, però, per 'La Gazzetta dello Sport' è stato contattato anche dal Milan che, come nella scorsa estate, gli ha ricordato come i rossoneri siano pronti ad intervenire la prossima estate qualora la trattativa con il Tottenham non si sbloccasse, e, dunque, il giocatore restasse alla Roma fino a giugno.

'Rumors' di calciomercato, però, lasciano intendere come, nel caso in cui Gerry Cardinale desse il via libera ora, Paolo Maldini e Frederic Massara sarebbero ben lieti di muoversi già a gennaio per soffiare Zaniolo alla concorrenza nel mercato di gennaio.