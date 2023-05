Calciomercato Milan – Zaniolo in rossonero? La strategia di Maldini

Nicolò Zaniolo, cercato dal Milan nell'ultimo calciomercato invernale, resta un concreto obiettivo del Diavolo anche per la prossima estate

Il Milan ha cercato Nicolò Zaniolo nell'ultima sessione invernale di calciomercato . Una volta capito come l'attaccante italiano, classe 1999 , avrebbe potuto realmente lasciare la Roma , il Diavolo si era attivato. Impossibile, però, accontentare le richieste dei capitolini (che avrebbero voluto una cessione a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto).

Calciomercato Milan, caccia a Zaniolo a giugno?

A quel punto il calciatore, dopo aver rifiutato la destinazione Bournemouth, ha accettato 'last minute' la corte del Galatasaray, che se l'è aggiudicato per 16,5 milioni di euro più 13 di bonus. Nel contratto di Zaniolo con il 'Gala', però, è inserita una clausola rescissoria di 35 milioni di euro attivabile in qualsiasi momento.