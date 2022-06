Calciomercato Milan – Zaniolo, De Ketelaere e Berardi: le ultime | News

Il Milan è al lavoro per rinforzare la propria trequarti. Dopo aver virtualmente chiuso per Renato Sanches e Divock Origi, con Sven Botman che potrebbe anche lui vestire la maglia rossonera, i rossoneri stanno seguendo diversi profili per il reparto offensivi. Tra questi ci sono Nicolò Zaniolo, Charles De Ketelaere e, seppur non sembri una pista così calda, Domenico Berardi.