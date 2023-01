Calciomercato Milan – La risposta di Zaniolo al Bournemouth domani

Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio, Zaniolo potrebbe aspettare fino a domani per dare una risposta definitiva al Bournemouth. Oggi pomeriggio è andato in scena, si legge, l’incontro tra l’agente del calciatore Claudio Vigorelli e la dirigenza del Bournemouth. Una decisione non ci sarebbe ancora stata, ma la sensazione sarebbe che Zaniolo non sarebbe convinto dell’offerta del club inglese. Domani, dopo la notte di riflessione, potrebbe essere data una risposta anche alla Roma. Il Bournemouth avrebbe fatto di tutto per convincerlo: oltre all’aspetto economico importante, a Zaniolo sarebbe stata prospettata la possibilità di giocare in un campionato importante come la Premier, per fare leva sulla voglia di dimostrare il suo valore. L’offerta del Bournemouth alla Roma sarebbe di 30 milioni di euro più bonus, oltre a una percentuale del 10% sulla rivendita. Un'offerta che soddisferebbe le richieste della società giallorossa. Caso Bakayoko, gli aggiornamenti di Schira: “Milan furibondo”