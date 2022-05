Calciomercato Milan – Zaniolo, rinnovo lontano: rossoneri interessati

Nicolò Zaniolo potrebbe non rinnovare con la Roma: sulle tracce del giocatore giallorosso non ci sarebbe solamente il Milan

Nicolò Zaniolo e un futuro più incerto che mai. Il calciatore in forza alla Roma non ha ancora deciso se rinnovare o meno con il club giallorosso. In scadenza nel 2024, tanti club sarebbero sulle tracce del numero 22. Fresco campione della Conference League, con tanto di gol nella finale di Tirana contro il Feyenoord, Zaniolo ha attirato ulteriormente l'attenzione su di sé.