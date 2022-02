Zamuner (DS Spal): “Ecco perché Daniel Maldini è rimasto al Milan”

Daniel Maldini, attaccante del Milan, avrebbe potuto lasciare i rossoneri nella Spal negli ultimi giorni del calciomercato invernale

Daniel Maldini , classe 2001 , attaccante del Milan di Stefano Pioli , avrebbe potuto lasciare i rossoneri, come noto, nella fase finale della sessione invernale di calciomercato . Per il numero 27 rossonero, infatti, era giunta a 'Casa Milan' una proposta interessante della Spal .

La formazione di Roberto Venturato, che in questa stagione aveva già ottenuto dal Milan il prestito del centravanti Lorenzo Colombo, classe 2002, ha quindi provato a portare Daniel Maldini a Ferrara. Lì, in Serie B, avrebbe potuto giocare con maggior continuità e mettersi in mostra in un campionato duro come quello cadetto.