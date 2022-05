Calciomercato Milan – Zagadou: “Potrebbe farmi bene tornare in Francia”

Il futuro di Dan-Axel Zagadou non sarà al Milan: il difensore lascerà la Germania nel calciomercato estivo e può tornare in Francia

Nelle scorse settimane il centrale francese è stato accostato ai rossoneri, anche se il suo futuro potrebbe essere in Francia. Tramite i microfoni di Bein Sports, infatti, Zagadou ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni: "In questi cinque anni non ho raggiunto tutti gli obiettivi che mi ero prefissato causa diversi infortuni. Per il futuro non ho una preferenza".