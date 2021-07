Calciomercato Milan – Zaccagni potrebbe rinnovare con il Verona

Le ultime sul calciomercato del Milan: sembra allontanarsi Mattia Zaccagni. Il trequartista potrebbe rinnovare con il Verona

Mattia Zaccagni potrebbe rimanere al Verona anche nella prossima stagione. Secondo quanto riportato dal Corriere di Verona, il trequartista potrebbe rinnovare il suo contratto con il club scaligero, in scadenza nel 2022. In questo momento infatti non ci sono offerte di 15 milioni da parte di Milan, Napoli o della Fiorentina, che sembra interessata al giocatore dopo arrivo d Italiano. Intanto è fatta per Tonali al Milan. Ecco le novità.