Calciomercato Milan – Zaccagni: numeri, statistiche e caratteristiche

E' Mattia Zaccagni il nome in cima alla lista del Milan per sostituire Hakan Calhanoglu, in orbita Inter: conosciamolo meglio

Daniele Triolo

di Carmelo Barillà

Hakan Calhanoglu è sempre più lontano dal Milan. Il fantasista turco non sembra intenzionato a rinnovare il contratto con i rossoneri e perlopiù su di lui si sono posati gli occhi dell'Inter, pronta a strapparlo ai cugini con un'offerta più allettante. Il Milan si è già mosso per l'eventuale sostituzione.

Il nome più caldo, da questo punto di vista, è quello di Mattia Zaccagni, centrocampista classe 1995 dell'Hellas Verona. Il calciatore, nativo di Cesena, era già stato in orbita rossonera a gennaio. Il suo nome è tornato prepotentemente alla ribalta per via della duttilità. Zaccagni è infatti capace di destreggiarsi in diverse zone dalla mediana in avanti.

Può agire da mezzala di qualità e inserimento, da trequartista alle spalle dell'unica punta e, infine, da esterno in un 4-2-3-1, modulo che ha fatto le fortune del Milan. Rapido nel breve, si fa rispettare anche dal punto di vista fisico, pur non essendo un corazziere.

Destro naturale, è dotato di un’ottima tecnica di base, che lo porta anche ogni tanto a ottime giocate, raffinate. Autore di cinque gol e sette assist tra Serie A e Coppa Italia, Zaccagni ha realizzato tutte le reti tra novembre 2020 e gennaio 2021, mietendo anche vittime eccellenti (tra le quali il Napoli). Un leggero calo nella parte finale della passata stagione non ha comunque inficiato quella che, al momento, resta la miglior stagione della sua carriera.

Centrocampista moderno, capace di interpretare diversi ruoli, ha beneficiato sicuramente del gioco di Ivan Juric, che ne ha esaltato le qualità, portandolo addirittura alle porte della Nazionale. Imprevedibile, dotato di buona tecnica, di dribbling e imbucate letali per le difese avversarie, Zaccagni è sicuramente un profilo molto interessante per il Milan che verrà.

Il prezzo non proibitivo (15 milioni di euro), inoltre, non sembra essere un ostacolo, vista anche la possibilità di inserire come contropartite nella trattativa tra Milan e Verona Andrea Conti e Mattia Caldara, due profili graditi agli scaligeri. L'agenzia Quan Sports presente a Casa Milan: ecco i nomi che potrebbero interessare al Diavolo.