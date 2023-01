Calciomercato Milan – Dalla Francia: “Adli verso il ritorno in Ligue 1”

Yacine Adli potrebbe lasciare il Milan in questa sessione invernale di calciomercato. Possibile ritorno in patria per l'ex Bordeaux: ecco dove

Daniele Triolo

Yacine Adli continua a non convincere e potrebbe, pertanto, lasciare il Milan in questa sessione invernale di calciomercato. I 'rumors' sono confermati anche in Francia, più precisamente da 'Le Quotidien du Sport'.

Secondo i colleghi francesi, infatti, su Adli, cresciuto nel vivaio del PSG ed impostosi in Ligue 1 con la maglia del Bordeaux, sarebbe piombato l'Olympique Marsiglia di Igor Tudor, alla ricerca di un giocatore sulla trequarti che sia in grado, però, di essere utile anche in fase difensiva.

Calciomercato Milan: Adli all'Olympique Marsiglia? Le ultime — Troppo onerose e/o difficili le trattative per Ruslan Malinovskyi (Atalanta) e Azzedine Ounahi (Angers), l'OM avrebbe dunque rivolto le proprie attenzioni al francese classe 2000 che il Milan aveva acquistato per 8,5 milioni di euro nel calciomercato estivo 2021 e fatto sbarcare a Milanello dodici mesi più tardi dopo un'ulteriore stagione di prestito ai 'Girondins'.

Adli nella prima parte di stagione ha collezionato appena 114' di gioco con il Milan 'spalmati' in 4 presenze di Serie A, di cui una soltanto da titolare. Nessuna presenza in Champions League, poiché 'tagliato' dalla lista UEFA ad inizio annata. In queste amichevoli giocate durante la pausa del campionato per i Mondiali in Qatar non ha brillato e, dunque, per lui potrebbe profilarsi un ritorno in patria.

Ecco la formula del possibile trasferimento di Adli all'OM — Per i colleghi de 'Le Quotidien du Sport' Milan e Olympique Marsiglia starebbero già discutendo della possibile cessione di Adli alla squadra della Costa Azzurra: la formula, prestito secco per sei mesi, fino al 30 giugno, senza alcuna opzione di acquisto in favore dell'OM.