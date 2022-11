Calciomercato Milan – Adli al Torino? Possibile ad una sola condizione

Yacine Adli potrebbe passare dal Milan al Torino nel corso del calciomercato di gennaio 2023. I granata, però, avanzano una richiesta precisa

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato del possibile trasferimento di Yacine Adli dal Milan al Torino nel corso del calciomercato di gennaio 2023. Ci, sono, infatti, dei 'rumors' sull'approdo in granata del centrocampista classe 2000 che, finora, ha disputato appena 114' in rossonero nell'arco di sole 4 presenze in Serie A.

Calciomercato Milan, Adli piace anche ai granata — Il Bologna e la Sampdoria, ha sottolineato il quotidiano torinese, hanno già espresso un chiaro interessamento per l'ex Bordeaux, mentre il club presieduto da Urbano Cairo aspetta di capire se, effettivamente, il Diavolo lo lascerà partire in prestito per la seconda parte della stagione 2022-2023.

Il Toro, però, prenderebbe in esame l'opzione di regalare Adli al tecnico croato Ivan Jurić ad una condizione. Ovvero, che il Milan inserisca nell'operazione di calciomercato il diritto di riscatto in favore della società piemontese. Il Torino, infatti, vuole evitare la riproposizione di un nuovo caso come quello di Tommaso Pobega.

Prestito sì, ma con diritto. Altrimenti non se ne fa nulla — Il quale, giunto sotto la Mole in prestito secco, si è valorizzato, ha conquistato la Nazionale ed è tornato al Milan da protagonista. Lasciando il Torino con un pugno di mosche in mano. Cuore Milan, interventi killer, i gavettoni a Berlusconi: i 38 anni di de Jong >>>