Calciomercato Milan – Yacine Adli, non si esclude il suo arrivo a gennaio

Le ultime sul calciomercato del Milan: la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla trattativa per Yacine Adli del Bordeaux

Come noto, uno degli obiettivi del calciomercato del Milan è quello di acquistare Yacine Adli. Il centrocampista, che può fare anche il trequartista, ha già manifestato la sua intenzione di voler vestire la maglia rossonera. Ieri c'è stato un incontro tra la dirigenza rossonera e l'agente del calciatore, che ha rilasciato delle dichiarazioni ai nostri microfoni (CLICCA QUI per leggerle)

Secondo quanto scritto dalla Gazzetta dello Sport, non c'è però ancora l'accordo tra il Milan e Bordeaux per Yacine Adli. Ballano 5 milioni, cioè la differenza tra i 10 proposti dal Milan e i 15 richiesti dal club francese. Distanza non elevata, ma non facile da colmare in questi ultimi giorni di mercato. Secondo la rosea il giocatore potrebbe arrivare nella sessione di gennaio qualora non si riuscisse a trovare un accordo nell'immediato. Milan, ecco Bakayoko: le ultime sul ritorno del centrocampista francese >>>