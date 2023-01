Calciomercato Milan – Cambiati i piani per Adli e Lazetic: il punto

Yacine Adli e Marko Lazetic via dal Milan nel calciomercato invernale? Ecco cosa ha scritto questa mattina il quotidiano 'Tuttosport'

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato di Yacine Adli e Marko Lazetic, centrocampista e attaccante del Milan i quali, visti gli infortuni che hanno colpito il Diavolo in questo periodo, si sono visti cambiare i piani in corsa per il futuro a breve termine.

Milan, le ultime news su Adli e Lazetic — Secondo il quotidiano torinese, infatti, prima dei Mondiali e degli infortuni di Divock Origi e Ante Rebic, sia l'ex Bordeaux sia l'ex Stella Rossa avrebbero avuto la possibilità di lasciare il Diavolo nel corso di questa sessione di calciomercato. Entrambi con la formula del prestito, entrambi per giocare con continuità altrove per sei mesi.

Invece la nuova, ridotta composizione dell'attacco milanista - almeno per il momento - ha imposto uno 'stop' ad ogni tipologia di uscita. Questo almeno finché la società non avrà garanzie sullo stato di forma di Origi e Rebic. Ricordando, poi, come Zlatan Ibrahimovic continui ad essere un capitolo a parte.

Via in prestito a fine mercato solo se rientreranno bene gli infortunati — Il Milan, per esempio, ha commentato 'Tuttosport', aveva dato ad Adli facoltà di scegliere se restare in rossonero oppure farsi sei mesi altrove per poi tornare più forte l'anno venturo. Adli, che ha sempre avuto il pensiero di rimanere, ora, a maggior ragione, rimarrà a disposizione. Stesso discorso per Lazetic.

Se, poi, da qui alla chiusura del calciomercato, qualcosa cambierà, i due potrebbero anche avere il via libera, eventualmente, per andare via in prestito. Ma la situazione contingente è questa.