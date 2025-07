Calciomercato Milan, Xhaka via dal Bayer Leverkusen. A quali condizioni?

In ottica calciomercato Milan, circola il nome di Granit Xhaka. A quali condizioni andrà via da Leverkusen? Ne ha parlato l'AD dei tedeschi

Al Bayer Leverkusen è in atto una sorta di rivoluzione. Dopo l'addio di Xabi Alonso , hanno salutato anche Tah , Frimpong e Wirtz . Tutti giocatori importanti per il recente corso del club. Da settimane ormai, un altro nome è sulla bocca di tutti in ottica calciomercato, quello di Granit Xhaka . Oltre al DS delle 'Aspirine' Simon Rolfes, anche l'AD Fernando Carro ha parlato della situazione del centrocampista svizzero.

Ecco le sue dichiarazioni, rilasciate al quotidiano Die Welt: "Granit sa di essere un giocatore molto importante per noi, dentro e fuori dal campo, come leader. Ha ancora tre anni di contratto e il nostro desiderio e obiettivo è che rimanga con noi. Se, alla fine, arriverà un'offerta che sia molto vantaggiosa per lui, ma anche per noi, allora ci siederemo e ne parleremo. Solo se sarà una situazione vantaggiosa per entrambi. Al momento diamo per scontato che Granit rimarrà con noi".