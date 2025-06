Calciomercato Milan, Xhaka nei desideri di Allegri: forse trovata la chiave

Giorgio Furlani , CEO del Milan e Tare inizieranno a lavorarci già da oggi, portando avanti parallelamente il discorso per chiudere l’accordo con il calciatore. Sul quale comunque sono avanti anche perché rileveranno il contratto con il Leverkusen in scadenza il 30 giugno 2028 aumentando l’attuale stipendio da 2,2 milioni di euro netti a stagione.

La valutazione che i club fanno dei giocatori e le possibili proposte

Per il Milan, Xhaka garantirà - con Luka Modrić - esperienza e qualità in mediana. Ma il Bayer Leverkusen intende cederlo? Dopo aver perso l'allenatore Xabi Alonso (ora al suo posto c'è Erik ten Hag), Tah, poi Jeremie Frimpong e Florian Wirtz, i tedeschi non vorrebbero dare via un'altra colonna. Il tecnico olandese spinge per la sua permanenza.