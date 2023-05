Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: “West Ham forte su Balogun”

Uno dei reparti che necessitano di maggior restyling nel corso della prossima sessione di calciomercato in casa Milan c'è senza ombra di dubbio l'attacco. Molto probabilmente Zlatan Ibrahimovic vivrà la sua ultima partita in maglia rossonera contro l'Hellas Verona, sempre che riesca a recuperare in tempo e sono insistenti le voci che vedono Divock Origi in partenza in estate. Il Diavolo rimarrebbe quindi con il solo Olivier Giroud a sopportare tutto il peso del reparto avanzato.