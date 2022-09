Calciomercato Milan – Il giovane Walz fa gola ai rossoneri | News

Il Milan è sempre a caccia di giovani talenti e potrebbe averne già individuato uno. Secondo 'tuttomercatoweb', sia i rossoneri che la Juventus starebbero seguendo Vasco Walz, centrocampista classe 2004 del Borussia Dortmund seguito da Leaderbrock Sports. Il suo contratto è in scadenza a giugno e questa situazione sta attirando inevitabilmente l'interesse di tanti grandi club. Secondo il suo ex allenatore al Karlsruher SC, Ivica Erceg, "Walz è un leader nato. All'epoca era solo un bambino, ma pensate che pur giocando da numero 6 fu comunque il nostro secondo miglior cannoniere stagionale. Il modo migliore per sfruttare le sue qualità sia schierarlo in mezzo al campo. Nonostante la sua struttura fisica non imponente, Vasco è davvero forte nei duelli individuali e vanta al contempo velocità e buon cambio di passo. Ha carisma e personalità, fattori che gli permettono di guidare i suoi compagni anche nei momenti più difficili. Sinceramente lo vedo bene su tutta la linea mediana, preferibilmente sulla fascia destra dove può fare persino il laterale". Milan, le top news di oggi: ultime verso Empoli. Yonghong Li, nuovo rinvio.