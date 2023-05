Calciomercato Milan – Walker nel mirino del West Ham?

Il Milan , nel prossimo calciomercato, potrebbe anche essere alla ricerca di innesti per la difesa. Da qualche settimana, in orbita rossonera, circola il nome di Kyle Walker , esterno del Manchester City, che quest'anno ha visto poco il campo e che potrebbe partire nella prossima sessione di calciomercato. Occhio però, alla possibile forte concorrenza.

Milan, per Walker forte concorrenza del West Ham

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il West Ham sarebbe pronto a un doppio colpo dal Manchester City. Gli Hammers avrebbero messo nel mirino Kalvin Phillips, centrocampista, e Kyle Walker, lasciato spesso in panchina nell’ultimo periodo a causa dell’utilizzo dei quattro centrali difensivi da parte di Guardiola. Su Walker dall'Inghilterra hanno rilanciato anche un interesse del Milan. Il West Ham, potrebbe essere una squadra molto difficile da battere per i rossoneri, nell'eventuale corsa a Walker. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Sfida a tre per un giocatore del Manchester United