Calciomercato Milan, Walker: riscatto quasi scontato. Ecco le cifre

Kyle Walker , come scrive 'La Gazzetta dello Sport', ci ha messo poco a prendersi il Milan. A meno di clamorose sorprese, infatti, durante il calciomercato estivo è pronto il riscatto del terzino inglese , al momento in prestito ai rossoneri. Al Manchester City dovrebbero andare nel complesso circa cinque milioni di euro e il terzino dovrebbe restare al Milan per almeno altre due stagioni.

Kyle Walker, continua la rosea, avrebbe convinto il Milan non solo per le prestazione, ma anche per l'impatto positivo immediato avuto nello spogliatoio rossonero. Al City era un top, ma anche il capitano. E la miscela di leadership ed esperienza l'ha portato anche a Milano: in campo è il primo a dispensare consigli e richiamare all'ordine i compagni, fuori si è integrato alla perfezione. Era quello che speravano Ibrahimovic, Furlani e Moncada quando hanno deciso di aggregarlo alla squadra nel mercato di riparazione.