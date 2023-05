Calciomercato Milan – Walker pronto a rifiutare ogni proposta di rinnovo

Uno dei profili recentemente accostati al Milan è stato Kyle Walker . Il terzino del Manchester City , di grande esperienza, sarebbe un ottimo rinforzo per Stefano Pioli , sebbene in quella zona del campo ci sia già una certa abbondanza. A tal proposito ci sono delle novità, che arrivano direttamente dall'Inghilterra.

Secondo quanto riferito dal 'The Sun', infatti, Kyle Walker sarebbe fortemente intenzionato a rifiutare qualsiasi proposta per il rinnovo di contratto da parte del Manchester City. L'inglese è in scadenza a giugno 2024 e il Milan, forte di questa volontà da parte dell'esperto terzino dei Citizens, osserva la situazione interessata.