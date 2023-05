Calciomercato Milan – Guarda che Wahi: poker contro il Lione (Video)

Il calciatore del Montpellier e possibile obiettivo di calciomercato del Milan, Elye Wahi, continua a brillare in Francia

Il Milan, nel prossimo calciomercato, potrebbe andare alla ricerca di un attaccante per rinforzare il reparto. Elye Wahi, stella del Montpellier, manda un messaggio chiaro a tutte le pretendenti, Milan su tutte. Il talento francese in 55 minuti ha messo a segno un poker da urlo contro il Lione. Un partita pazza, vinta dalla squadra di casa per 5-4 grazie al poker di Lacazette. Ecco sui social, i video dei suoi gol.