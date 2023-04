Calciomercato Milan – Vranckx sempre più lontano dai rossoneri

Calciomercato Milan, Vranckx verso l'addio

Come riportato da calciomercato.com, il futuro di Aster Vranckx potrebbe essere lontano dal Milan. Il centrocampista belga non avrebbe convinto Stefano Pioli e, con ogni probabilità, non sarà riscattato dal Wolfsburg la prossima estate. Il giocaotre ha visto pochi minuti in campo e nelle poche occasioni avute, non ha dato il massimo. In caso di non riscatto i rossoneri, dovranno cercare altri giocatori per il centrocampo, specialmente se anche Bakayoko e Adli dovessero lasciare Milanello. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Mazzocchi obiettivo: Adli la chiave