Calciomercato Milan – Si cerca lo sconto per Vranckx

Il Milan , nella scorsa sessione estiva di calciomercato, ha portato a termine alcune operazioni in prestito. Se per Dest un riscatto sembrerebbe complesso, discorso diverso quello che riguardo Aster Vranckx . Ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

Calciomercato Milan, alla ricerca dello sconto per Vranckx

Il Milan, si legge, effettuerà valutazioni anche sui giocatori che sono a fine prestito e che potrebbero avere possibilità di rimanere in rosa. Nonostante abbia giocato pochissimo, Maldini e Massara vorrebbero trattenere Aster Vranckx, ritenuto un giocatore duttile e un giovane di grande prospettiva. Nelle prossime settimane, continua il Corriere, sarebbero previsti contatti con il Wolfsburg per parlare del diritto di riscatto a 12 milioni di euro. L'obiettivo del Milan sarebbe quello di abbassare il costo del riscatto per il belga.