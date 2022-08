Calciomercato Milan – Fatta per Vranckx: cifre e dettagli dell’affare

Aster Vranckx vestirà la maglia del Milan in questo calciomercato. Trovato l'accordo tra rossoneri e Wolfsburg. Stasera o domattina in Italia

Aster Vranckx sarà un nuovo centrocampista del Milan in questi ultimi giorni di calciomercato estivo. La conferma arriva sia da fonti francesi sia da fonti italiane. I rossoneri, infatti, avrebbero trovato proprio negli ultimi minuti un accordo con il Wolfsburg per il trasferimento del belga classe 2002 alla corte di Stefano Pioli .

In Francia (anche ai colleghi del popolare quotidiano sportivo 'L'Équipe') risulta come Vranckx si trasferirà in rossonero in prestito con diritto di riscatto fissato a 13,5 milioni di euro. In Italia, invece, si parla di un prestito oneroso di 1,5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 12.